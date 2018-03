Efteling gestart met testritten Python, iconische achtbaan opent bijna voor bezoekers Tom van der Meer & TTR

21 maart 2018

12u29

Bron: AD.nl 8 Vreugde in de Efteling: de Python rijdt opnieuw. De nieuwe achtbaan werd gisteren voor het eerst getest. Elf weken na de sluiting van de oude achtbaan reed de trein over het zonovergoten vernieuwde stalen traject. Na de uitvoerige tests opent de iconische achtbaan op 31 maart voor bezoekers.



Met 28 poppen aan boord, stuk voor stuk gevuld met 75 liter water, maakte de Python in de Efteling zijn eerste geslaagde testritten. "Hij is stiller, omdat de nieuwe baan robuuster is. De kokers zijn nu rond in plaats van vierkant en ook iets dikker", legt uitvoerder Frank Poels uit. En dat geeft dus minder geluid.

Ondanks de vorst en de wind van afgelopen weken verloopt alles volgens schema. Het testen kon zelfs een paar dagen voor planning al beginnen. Tot daags voor de publieksopening op paaszaterdag 31 maart wordt er proefgedraaid. De dag daarvoor vindt de eindcontrole plaats en moet, als het allemaal klopt, de TÜV goedkeuring verlenen. De keuringsinstantie voerde al inspecties uit bij de productie van de baandelen in de fabriek van CSM in België en tijdens de montage van de baan.

Voordat er gisterochtend echt gereden werd, is de complete trein met zeven karretjes eerst met een kraan door de hele baan getrokken tot in het station, vertelt Poels. "Een laatste check voor de zekerheid", klinkt het. Komende week worden alle onderdelen van de Python uitvoerig getest. "Lift, remmen, beugels, poortjes. Alle signalen controleren we en op basis van de meetgegevens stellen we bij. Het moet 100 procent in orde zijn."

Twee aparte wachtrijen

Tegelijk worden de pilaren nog geschilderd en leggen tuiniers het buitenterrein aan. Ook komen er twee aparte wachtrijen, voor individuen en voor groepjes. Tussen de 50 en 65 werklui zijn dagelijks bezig.

De fans kunnen niet wachten tot de in 1981 geopende iconische achtbaan aan zijn tweede leven begint. Hoewel de Python met zijn twee loopings en kurkentrekker ongewijzigd is gebleven, verwacht Poels toch dat hij iets sneller zal zijn. "De kleine knikjes van de oude baan zijn eruit. De trein rijdt nu over een vloeiende lijn en zal nog beter lopen."