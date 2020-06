Efteling geeft voorsmaakje van nieuwe achtbaan die dit weekend opengaat: zo ziet ritje eruit KVDS

19 juni 2020

13u35 6 De Efteling opent zaterdag zijn nieuwe dubbele achtbaan Max & Moritz. Het Nederlandse pretpark zette twee filmpjes online die een indruk geven van hoe een ritje eruit zal zien.

Je zal kunnen kiezen uit twee treintjes, eentje voor Max en eentje voor Moritz. Ze vertrekken op hetzelfde moment, maar volgen een verschillend traject en rijden in tegenovergestelde richting.

De nieuwe attractie vervangt de bekende bobslee van de Efteling en is gebaseerd op een Duits verhaal over twee kwajongens, boordevol kattenkwaad, die hun dorp onveilig maken. De bouw startte in september 2019 en er was een investering van 15 miljoen euro mee gemoeid.





De achtbaan is geschikt voor de hele familie. Kinderen moeten wel minstens een meter groot zijn. De treintjes rijden op elektriciteit en halen volgens de gespecialiseerde website Looopings een maximale snelheid van 36 kilometer per uur.

Abonnementshouders konden de attractie de afgelopen weken al uittesten. Nu gaat ze dus ook open voor het grote publiek.

De Efteling is al sinds 18 mei opnieuw geopend, nadat het park moest sluiten door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Wie het pretpark wil bezoeken, moet vooraf wel online een toegangsbewijs reserveren op de website. In ons land mogen pretparken pas weer open op 1 juli.

