Efteling-bezoekers zitten uur lang vast in achtbaan Baron 1898: "Ik ga hier nooit meer in"

21 augustus 2019

14u50

Bron: AD.nl 304 Een bezoek aan de Efteling is vanmiddag voor enkele bezoekers uitgedraaid op een bewogen middag. Net voor het moment dat het karretje van duikachtbaan Baron 1898 een vrije val naar beneden wilde maken, liep de attractie stil. De bezoekers zaten daardoor ruim een uur lang vast op ongeveer dertig meter hoogte.

De duikachtbaan, die op 1 juli 2015 in de Efteling open ging, kon na ongeveer een uur succesvol worden ontruimd, meldt een persvoorlichter. De storing trok in het park veel bekijks. “Ik ga nooit meer in de Baron”, schrijft een bezoeker op Twitter. “De mensen bovenin zitten al langer vast dan ik ooit in de rij stond.”

Veilig

Over de aard van de storing kan de persvoorlichter van het Kaatsheuvelse pretpark weinig vertellen. “Op de lift naar boven kwam de attractie stil te staan. Vanaf dat moment, todat alle inzittenden er uit zijn gehaald, stond de attractie een uur vast. Alle inzittenden zijn op een veilige manier door medewerkers uit de Baron gehaald en naar buiten begeleid”, klinkt het.

Inmiddels wordt de attractie weer opgestart. Volgens de woordvoerder kunnen bezoekers de achtbaan op korte termijn weer in.

Unicum

Vorig jaar zaten Eftelingbezoekers twintig minuten vast in de achtbaan. Dat de storing nu ruim een uur duurde, komt volgens de gezaghebbende pretparkwebsite Looopings bijna nooit voor.

De #Baron1898 is stuk. mensen zaten bovenin vast en worden naar beneden begeleid na uurtje wachten met mooi uitzicht. #efteling pic.twitter.com/vap7KkF5QC Joris(@ Joris17272374) link