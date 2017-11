Eeuwig trouw: Bill (83) vervult 50 jaar oude belofte op begrafenis van oorlogsmaat TK

15u04

Bron: Metro.co.uk 1 FB/Bill Cox Semper Fi (eeuwig trouw), dat is het motto van de Amerikaanse marinekorps. En de marines nemen die leuze heel serieus, of ze nu nog actief lid zijn van het leger of niet. Bij William H. Cox, Bill voor de vrienden, zit het er zo ingebakken dat hij een belofte van 50 jaar nakwam op de begrafenis van een van zijn strijdmakkers.

Sergeant Bill Cox ontmoette James Hollingsworth in 1968 in een bunker in Vietnam. Ze werden op dat moment onder vuur genomen, en het puin van de mortieren vloog hen om de oren. De twee mannen hadden net oudejaarsavond al vechtend doorgebracht in de Marble Mountains, en vreesden dat ze er nooit meer zouden weggeraken. Dus maakten ze een afspraak: als ze beiden levend uit de oorlog zouden komen, zouden ze voor elkaar blijven zorgen. Ze beloofden elke jaar op 31 december contact met elkaar op te nemen.

En dat deden ze, meer dan 50 jaar lang. Ieder jaar spraken ze elkaar om het nieuwe jaar in te luiden, en regelmatig gingen ze bij elkaar op bezoek. Tot Cox begin dit jaar een uitnodiging kreeg van zijn makker, met de vraag of hij wilde langskomen. De 83-jarige man trok van North Carolina naar Georgia om afscheid te nemen van zijn stervende vriend.

Hollingsworth (80) had nog een laatste wens: hij wilde dat Bill de wacht zou houden bij zijn kist op de begrafenis, en een toespraak zou houden. "Ik zei: 'Man, dat is een moeilijke missie waarop je me nu stuurt'", aldus Bill. Maar hij beloofde het, en kwam die belofte ook na. Hun vriendschap van meer dan 50 jaar kwam ten einde tijdens de droevige reünie. De zoon van James nam een foto van het tafereel en postte die op Facebook. "Bill loopt intussen altijd met een wandelstok, maar op dat moment stond hij erop om zonder stok de wacht te houden. De vrienden vlogen samen meer dan 200 missies in Vietnam. Het was prachtig om te zien hoe de twee een laatste keer herenigd werden."