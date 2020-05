Eeuwenoude schat ontdekt onder wijngaard in Italië Sebastiaan Quekel

28 mei 2020

03u14

Bron: AD 0 In de buurt van de Noord-Italiaanse stad Verona hebben archeologen recent een eeuwenoude schat onder een wijngaard ontdekt. Het gaat om een bijzonder goed bewaarde mozaïek, een restant van een historische Romeinse villa. Experts houden er rekening mee dat de vloer dateert uit de derde eeuw na Christus. De autoriteiten zijn trots en blij: “Na talloze decennia van mislukte pogingen is het eindelijk gelukt.”

De Romeinse villa boven het Italiaanse dorpje Negrar di Valpolicella is al langer een belangrijke zoekplek voor archeologen. De eerste opgravingen vonden hier al honderd jaar geleden plaats, om precies te zijn in 1922. In de tussentijd werden meerdere belangrijke vondsten gedaan, maar de laatste decennia waren de opgravingen door gebrek aan resultaten stilgevallen.



Uit nieuwe wetenschappelijke studies kwam echter naar voren dat er mogelijk toch meer op de plaats te vinden moest zijn. Archeologen begonnen vorig jaar zomer met nieuwe opgravingen en uitgebreid bodemonderzoek. Dat leidde recent tot de vondst van restanten van een mozaïekvloer die nog in uitzonderlijk goede staat bleken te zijn.

De ontdekking kwam voor de wetenschappers als een totale verrassing. Zij waren nog maar net weer begonnen met zoeken, nadat ze de voorbije maanden de opgravingen stil moesten leggen vanwege de coronacrisis. Opvallend is dat de mozaïekvloer slechts enkele meters onder de grond ligt, midden in de wijngaarden in een heuvelachtig gebied, net boven Negrar di Valpolicella.

Enthousiast

“Na talloze decennia van mislukte pogingen is eindelijk een deel van de vloer en de fundamenten van de Romeinse villa ten noorden van Verona eindelijk aan het licht gekomen”, schrijven de apetrotse autoriteiten van Negrar di Valpolicella op Facebook.

“De inspecteur zal nu contact onderhouden met de eigenaren van het gebied en de gemeente om de meest geschikte manieren te vinden om deze archeologische schat, die altijd onder onze voeten verborgen is geweest, beschikbaar en toegankelijk te maken.”

Roberto Grison, de burgemeester van Negrar di Valpolicella, kan zijn enthousiasme niet onderdrukken. “Wij vinden dat een culturele locatie van deze waarde aandacht verdient en verder moet worden verbeterd. Daarom zullen we samen met de eigenaar van de grond en de verantwoordelijken van de landbouwfondsen een manier vinden om zo veel mogelijk plezier uit deze schat te halen.” Vermoedelijk bedoelt de burgemeester hiermee dat hij van de site een nieuwe toeristische trekpleister wil maken.

Opgravingen

Het grootschalige team van wetenschappers en archeologen blijft voorlopig onder leiding van toparcheoloog Gianni Zuccato doorgaan met de opgravingen, met als doel de exacte uitbreiding en locatie van het oude gebouw te identificeren. De gemeente liet echter al doorschemeren dat het nog lang zal duren en dat er veel middelen nodig zullen zijn om de opgravingen af te ronden.



