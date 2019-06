Eeuwenoud vermist schaakstuk teruggevonden in Britse ladekast Redactie

03 juni 2019

19u44

Bron: De Morgen 0 Een schaakstuk dat jarenlang stof lag te vergaren in een kast van een familie in Edinburgh, blijkt onderdeel te zijn van de beroemde middeleeuwse Lewis-schaakset, die deels werd opgegraven in 1831. Het stuk is wellicht meer dan 1 miljoen pond waard.

De grootvader van de familie in Edinburgh, een antiekhandelaar, had het schaakstuk gekocht voor vijf pond in 1964. Hij en zijn nazaten hebben het 55 jaar bewaard zonder zich bewust te zijn van de waarde ervan. Het beeldje lag jarenlang stof te vergaren in een ladekast, maar blijkt na onderzoek door veilighuis Sotheby’s onderdeel te zijn van de Lewis-schaakset.



Die werd in 1831 opgegraven op het eiland Lewis, maar vijf stukken ontbraken bij de vindplaats waardoor de set tot op vandaag niet compleet is. De stukken worden gezien als een ‘belangrijk symbool van de Europese beschaving’ en zijn dan ook alomtegenwoordig in populaire cultuur. Zo zijn de schaakstukken in de Harry Potter-film ‘The Philosopher’s Stone’ gebaseerd op de schaakset. Sotheby’s-deskundige Alexander Kader, die het stuk onderzocht, zei dat zijn “mond open viel” toen hij besefte wat de familie in haar bezit had.