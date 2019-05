Eeuwelinge (102) verdacht van moord op medebewoonster (92) in rusthuis Karen Van Eyken

23 mei 2019

Bron: L'Union, Le Dauphiné 0 Het Franse gerecht heeft een onderzoek geopend naar de moord op een negentigplusser in een bejaardentehuis in het Franse departement Aisne. Een vrouw van 102 jaar oud wordt ervan verdacht haar medebewoonster (92) te hebben omgebracht.

Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag levenloos en met een gezwollen gelaat aangetroffen in bed. Een personeelslid van het rusthuis in Chézy-sur-Marne deed de lugubere ontdekking.

De autopsie heeft uitgewezen dat de vrouw is omgekomen door verstikking en slagen op het hoofd, zo deelde procureur Frédéric Trinh mee.

“De bewoonster (102) van de naburige kamer bevond zich in een grote staat van emotionele opwinding en verklaarde aan een verzorgster iemand te hebben gedood”, verduidelijkte Trinh.

Maar vanwege “de verwarde indruk” die ze maakte, werd de eeuwelinge “overgebracht naar het ziekenhuis van Château-Thierry en vervolgens - na onderzoek door een deskundige - opgenomen in een psychiatrische inrichting”.

Er werd een onderzoek geopend voor onopzettelijke doodslag. De eeuwelinge is (nog) niet verhoord kunnen worden door de speurders. “Een psychiatrisch onderzoek moet uitwijzen of deze dame al dan niet ontoerekeningsvatbaar is”, zei de procureur.