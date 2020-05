Eerwraak om ‘vulgair’ filmpje: Pakistan schrikt van moord op kussende meisjes Bob van Huet

21 mei 2020

12u11 3 De Pakistaanse politie heeft twee mannen gearresteerd die ervan worden verdacht twee tieners te hebben vermoord, nadat een video waarin een man beide meisjes kuste viraal was gegaan op sociale media.

Het ene meisje werd vermoord door haar vader, het andere door haar broer, melden Pakistaanse media. Het zou gaan om eerwraak. De dubbele moord werd vorige week gepleegd niet lang nadat een video van de zoenpartij van een jaar geleden door iemand online was gezet en binnen de kortste keren viraal ging in Pakistan.



Die schande zou ondraaglijk zijn geweest voor de zeer conservatieve familie, aldus een politiewoordvoerder. De zoenende man in de video, de eigenaar van de telefoon waarop hij is gefilmd en familieleden van de vrouwen zitten inmiddels ook in hechtenis.

Talibangebied

De jonge vrouwen van 16 en 18 werden doodgeschoten in het dorp Shamplan, op de grens van de zeer conservatieve stamdistricten Noord- en Zuid-Waziristan in de provincie Khyber Pakhtunkhwa. Dit moeilijk toegankelijke gebied stond onder controle van de taliban. “De verdachten hebben bekend”, aldus een politiewoordvoerder op de Pakistaanse televisie.



De 52 seconden durende video zou al een jaar geleden zijn gemaakt maar werd een paar weken geleden plots online gezet. Volgens de de Britse omroep BBC, die de video heeft gezien, is daarin een 28-jarige man ergens in een afgelegen gebied op stap met drie gesluierde vrouwen.



Twee van hen worden door hem gekust. De man in de video zou getrouwd zijn en vader van twee kinderen. Hij wordt nu beschuldigd van het maken en verspreiden van een ‘vulgaire’ videoclip. De derde vrouw in de clip zou volgens de politie de vrouw zijn van de vermoedelijke moordenaar. Zij is ondergedoken.

Verbergen

Familieleden van de slachtoffers zijn in hechtenis genomen wegens het niet melden van de moorden en het verbergen van bewijsmateriaal. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft het fenomeen van eerwraak vaak aan de kaak gesteld. Redenen daarvoor kunnen volgens de organisatie alleen al vermoedens zijn van seks buiten het huwelijk.



Volgens een onderzoek worden wereldwijd jaarlijks 5.000 vrouwen en meisje vanwege eerwraak vermoord. Een vijfde van de gevallen speelt in Pakistan. Vrouwenrechtenorganisaties denken dat het VN-rapport echter een fractie van het werkelijke aantal gevallen in beeld brengt en zou het in werkelijkheid gaan om minstens 20.000 slachtoffers per jaar.



Probleem is dat de moorden zelden worden gemeld door de familie en ook de politie vaak genoegen neemt met de verklaring dat het een ongeluk was of zelfmoord. De ‘videomoord’ krijgt veel aandacht in Pakistan en wordt breed veroordeeld. De zaak komt acht jaar na een ander schandaal in het land toen drie jonge vrouwen werden vermoord omdat ze in een video zongen terwijl twee jongens daarbij dansten. Dat was te veel voor ultraconservatieve dorpsgenoten.

