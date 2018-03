Eerste zwarte politicus in Italiaanse Senaat... voor xenofobe Lega TTR

Toni Iwobi (62), een Italiaan van Nigeriaanse afkomst, is de eerste zwarte senator van Italië. Hij zetelt in de Senaat voor de extreemrechtse anti-migrantenpartij Lega.

"Ik ben bijzonder opgetogen u te melden dat ik als senator van de republiek verkozen ben! Na 25 jaar van strijd in de grote familie die Lega is, begint een geweldig nieuw avontuur", schreef Iwobi vandaag op Facebook.

Iwobi, die in Lombardije verkozen werd, was sinds 2014 de woordvoerder van Lega voor migratie en deelt de harde lijn van de partij over de kwestie. Op zijn Facebook-pagina staat hij in een T-shirt met daarop "Stop invasie".

Hij is het eerste zwarte lid van de Senaat, maar er waren eerder twee zwarte leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met name Jean-Leonard Touadi en Cecilie Kyenge. Beiden waren lid van de centrumlinkse Partito Democratico. Kyenge was ook minister en het doelwit van heel wat racistische aanvallen, waarvan veel van de Lega.

Een andere opmerkelijke nieuwe senator is Gregorio De Falco voor de Vijfsterrenbeweging (M5S), die in Toscane verkozen werd. Hij is de kustwachter die als een held geprezen werd voor het coördineren van de reddingsoperaties na de schipbreuk van de Costa Concordia in 2012. Hij gaf de kapitein van het cruiseschip ervan langs omdat hij het zinkende schip verliet voordat alle passagiers geëvacueerd waren.

De Lega en M5S gingen er allebei sterk op vooruit in de verkiezingen van 5 maart in Italië.