Eerste zwarte doos Cubaans vliegtuig gevonden TT

19 mei 2018

21u59

Bron: ANP, Belga 0 Een van de zwarte dozen van de Boeing 737-200 die gisteren nabij Havana in Cuba is neergestort, is teruggevonden. Dat heeft de Cubaanse minister van Transport bekendgemaakt. Bij de crash van de Boeing vielen 110 doden en drie zwaargewonden.

De zwarte doos zou "in goede staat" zijn en is al overgemaakt aan de commissie die de crash zal onderzoeken. Dat heeft minister Adel Yzquierdo gezegd. "We moeten de andere zwarte doos in de komende uren vinden", voegde hij toe.

Mogelijk kan de zwarte doos verduidelijken wat aan de basis lag van de crash, de zwaarste vliegtuigramp in Cuba in bijna dertig jaar. Meteen na de crash kondigde de nieuwe Cubaanse president Miguel Diaz-Canel een onderzoek aan. Hij heeft volgens de regeringskrant Granma de plaats des onheils ten zuiden van de hoofdstad bezocht. Hij sprak met nabestaanden van de slachtoffers en betuigde zijn medeleven namens de Cubaanse regering. Ook waren er condoleances van zijn voorganger Raúl Castro (86), net weer op de been na een herniaoperatie. In heel Cuba hangen op alle publieke en militaire gebouwen de vlaggen tot maandag halfstok.

Volgens lokale media verkeren de drie vrouwen die het ongeval overleefden nog steeds in een kritieke toestand.

Nationale rouw

De Cubaanse regering heeft ondertussen twee dagen van nationale rouw afgekondigd wegens de vliegramp met de Boeing 737-200.

De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Het onderzoek is in volle gang. Ook Mexico heeft een team experts gestuurd. Het verongelukte vliegtuig was door Cubana de Aviación gehuurd van een Mexicaans bedrijf en op weg naar Holguín, de hoofdstad van een provincie in het noordoosten met veel populaire stranden.

De in 1979 gebouwde Boeing stortte neer in de buurt van Santiago de Las Vegas, een kilometer of 20 ten zuiden van de internationale luchthaven José Martí. De brokstukken lagen over een flink gebied verspreid. Getuigen meldden een explosie, gevolgd door rookwolken.