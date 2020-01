Eerste zitting in zaak spookgezin Ruinerwold: verdachte vader niet aanwezig door problemen met gezondheid KVDS

21 januari 2020

06u32

Bron: ANP 0 Bij de rechtbank in het Nederlandse Assen vindt dinsdag een eerste inleidende zitting plaats tegen Gerrit-Jan van D. en Joseph B., de verdachten in de zaak rond het gezin in Ruinerwold. Van D. (67) zou zes van zijn kinderen jarenlang van hun vrijheid hebben beroofd en elk contact met de buitenwereld hebben verboden.

In oktober kwam het bizarre bestaan van het geïsoleerd levende gezin aan het licht. De zaak haalde volop de internationale pers.

Geïsoleerd

Van D. zal niet in de rechtszaal verschijnen, zegt zijn advocaat, omdat het om een niet-inhoudelijke zitting gaat en Van D. met gezondheidsproblemen kampt.





Van D. en zijn kinderen leefden een volledig geïsoleerd bestaan in een boerderij buiten het Drentse dorp Ruinerwold. Van D., die volgens de wetten van een eigen religie zou hebben geleefd, wordt ook verdacht van mishandeling van zijn kinderen. Twee van de oudste drie kinderen, die niet in de boerderij hebben gewoond, zou hij seksueel hebben misbruikt. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Van D. ook van witwassen. (lees hieronder verder)

Joseph B., Oostenrijker van geboorte, was de huurder van de afgelegen boerderij. Met Van D. zou hij in 2009 in Meppel een 69-jarige man maandenlang met gebruik van geweld van zijn vrijheid hebben beroofd. Het OM verdenkt B. ook van betrokkenheid bij de vrijheidsberoving van de kinderen.

Moeder

De moeder van de kinderen overleed in 2004. Het OM liet een DNA-onderzoek doen om met zekerheid vast te stellen dat Van D. de vader van de in de boerderij aangetroffen kinderen is.

Een zoon bracht de zaak aan het rollen, door een barman in een naburig café te vertellen wat er op de boerderij gaande was.

Hersenbloeding

Van D. heeft enkele jaren geleden een hersenbloeding gehad en is zijn spraakvermogen kwijt. Voor zover bekend heeft de politie hem daardoor tot dusver niet kunnen verhoren. Dat lijkt tot complicaties te leiden in het onderzoek.