Eerste zelfrijdende trein met passagiers in Europa reed vanochtend door Nederland

12 februari 2020

17u48

Bron: ANP, Dagblad van het Noorden 10 Voor de eerste keer in Europa hebben passagiers vandaag meegereden in een zelfrijdende trein. In de speciale testtrein van Arriva tussen het Nederlandse Groningen en Zuidhorn zaten vijftig mensen.

Het systeem, de Automatic Train Operation, was de afgelopen maanden al getest met alleen een machinist in de cabine. Bij de tests rijdt de trein op de automatische piloot. Een machinist blijft echter toekijken, om in geval van nood meteen in te kunnen grijpen.

Met de autonome technologie communiceert een trein met andere treinen en kunnen ze veilig dichter op elkaar rijden. “We hebben een systeem in de motor zitten dat automatisch berekent wanneer je moet remmen en gas geven’’, zei Fleur Gräper, gedeputeerde van de provincie Groningen, tegen Dagblad van het Noorden. “Dus hij weet: wanneer komt er een station, maar ook wanneer kom ik een trein tegen. En moet ik dan remmen of juist gas geven, zodat ik beter kan aansluiten.’’ Hierdoor kunnen er meer treinen over hetzelfde stuk spoor rijden. Dat is nodig omdat steeds meer mensen met de trein reizen.

In de komende dagen kunnen er nog enkele honderden passagiers mee met de experimentele trein.