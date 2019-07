Eerste walvisvlees voor ruim 100 euro per kilo geveild in Japan kg

04 juli 2019

12u22

Bron: Belga, ANP 0 In Japan heeft vandaag de eerste veiling van walvisvlees plaatsgevonden sinds het land de -controversiële - commerciële walvisvangst heeft hernomen na een moratorium van 31 jaar. Dat leverde tot 15.000 yen (ruim 123 euro) per kilo op, bericht omroep NHK.

Een Japanse walvisvloot ving maandag, een dag nadat Japan uit de Internationale Walviscommissie (IWC) gestapt was, twee dwergvinvissen in de kustwateren bij het noordelijke eiland Hokkaido. Het vlees ging onder meer over de toonbank in winkels in die havenstad. Een dertiger uit Tokio vertelde rauw walvisvlees te hebben geproefd en daar erg van te hebben genoten.



Japanse media berichten dat op meerdere plaatsen ook veilingen zijn gehouden. Ongeveer 66 kilogram vlees van een van beide zeezoogdieren werd naar de stad Taiji, in het westen van Japan, gebracht. Daar vond voor het eerst in 31 jaar een veiling van walvisvlees plaats.



Ook in de stad Sendai, in het noordoosten van het land, was er een veiling van een deel van de eerste vangst.

225 walvissen

Het nationale visagentschap heeft een quotum van 225 walvissen gezet dit jaar. Daaronder 150 bultruggen, 52 dwergvinvissen en 25 Noordse vinvissen.

Japan heeft wel beloofd te stoppen met de walvisvangst aan de Zuidpool, na zware internationale kritiek.



In 1988 stopte het land met de commerciële walvisvangst, in lijn met het IWC. Maar het bleef wel walvissen vangen onder het mom van "wetenschappelijk onderzoek", door critici bestempeld als een achterpoortje om de walvisvaarders toch te kunnen laten voortdoen met de commerciële vangst.