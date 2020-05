Eerste versoepeling in Engeland: inwoners mogen vanaf nu vriend bezoeken en met auto naar park rijden SVM

13 mei 2020

11u52

Bron: Belga 0 In Engeland is de eerste versoepeling van de lockdownmaatregelen van start gegaan. De bevolking mag vanaf vandaag weer meer tijd buitenshuis besteden. Wie niet van thuis uit aan de slag kan, wordt aangespoord om terug richting werkplek te gaan.

Volgens de officiële cijfers kostte de coronapandemie aan meer dan 32.000 mensen het leven in Groot-Brittannië. Als rekening gehouden wordt met de oversterfte zouden er echter meer dan 50.000 mensen aan Covid-19 overleden zijn. De beslissing van premier Boris Johnson om de lockdown te versoepelen, kwam hem vorige zondag dan ook op heel wat kritiek te staan. Schotland, Wales en Noord-Ierland volgen die richtlijn niet en vragen hun inwoners nog altijd thuis te blijven.

In Engeland mogen de mensen vanaf vandaag hun wagen nemen om een park in de buurt te bezoeken, in openlucht te tennissen of te golfen, een vriend te bezoeken of naar een tuincentrum te rijden. De ‘social distancing’-regel van twee meter moet daarbij wel in acht genomen worden. Overtreders riskeren een boete van 100 pond (113 euro).

De Britse regering adviseert de bevolking om mondmaskers te dragen. Minister van Transport Grant Shapps vraagt om de verplaatsing van en naar de werkplaats zoveel mogelijk te voet of per fiets te maken, zodat het openbaar vervoer ontlast wordt. Om te voldoen aan de richtlijnen voor ‘social distancing’ kan het openbaar vervoer momenteel slechts tien procent van de normale capaciteit aan. Potentiële kopers kunnen ook weer huizen gaan bezoeken, een maatregel om de immomarkt te stimuleren.

