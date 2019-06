Eerste vermiste scheepsramp Donau teruggevonden ses

03 juni 2019

14u34

Bron: Belga 0 Na een dagenlange zoektocht naar de vermisten van de fatale aanvaring van op de Donau in Boedapest hebben Hongaarse hulpdiensten een lichaam gevonden.

Volgens een medewerker van de Zuid-Koreaanse ambassade is het stoffelijk overschot bijna 120 kilometer stroomafwaarts gevonden, ter hoogte van de stad Harta. Daarmee komt het officiële dodental op acht en het aantal vermisten op twintig.

Woensdag voer het 135 meter lange cruiseschip de Viking Sigyn een kleinere boot aan met 35 mensen aan boord. 30 Zuid-Koreaanse toeristen, drie gidsen en twee Hongaarse bemanningsleden. De boot zonk. Zeven mensen overleefden de aanvaring. Zeven anderen werden levenloos uit het water gehaald. De overige 21 mensen werden vermist. Door de zware regenval steeg het waterpeil en werd de zoekactie bemoeilijkt. De hoop om nog mensen levend terug te vinden werd al snel weggevaagd.

De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. De kapitein van het cruiseschip is aangehouden en is zaterdag officieel aangeklaagd. De botsing gebeurde op een druk deel van de rivier, van waaruit bezoekers de stad en het parlementsgebouw kunnen zien, dat in het donker wordt verlicht.