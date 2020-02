Eerste verlies in 10 jaar tijd is meteen miljardenverlies voor vliegtuigbouwer Airbus AW

13 februari 2020

10u18

Bron: Belga 0 De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een nettoverlies van 1,36 miljard euro opgetekend voor het jaar 2019. Het verlies is te wijten aan een schikking in een omvangrijke omkopingszaak en tegenvallende verwachtingen voor de militaire A400M-vliegtuigen. Het is de eerste keer dat de fabrikant verlies lijdt sinds 2009.

In januari heeft Airbus nog een akkoord bereikt met Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten over de schikking van 3,6 miljard euro in een omkopingszaak. Volgens het Franse financieel parket had Airbus in zestien landen smeergeld betaald om contracten binnen te halen. Daarnaast hebben de tegenvallende vooruitzichten voor de verkoop van het militaire vliegtuig A400M het bedrijf 1,2 miljard euro gekost.

De inkomsten van de vliegtuigbouwer gingen wel omhoog met ruim een tiende tot 70,5 miljard euro. Dit jaar is Airbus van plan om ongeveer 880 commerciële vliegtuigen te bouwen, net iets meer dan de 863 vliegtuigen die het heeft gebouwd in 2019.