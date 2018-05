Eerste verkiezingen in Irak na nederlaag IS kennen voorlopig magere opkomst KVDS

Bron: Belga 1 Voor de eerste parlementsverkiezingen na de militaire overwinning op Islamitische Staat (IS) zijn in Irak tot dusver maar weinig kiezers komen opdagen. Volgens de kiescommissie lag de opkomst in sommige kieskringen vandaag rond de middag op amper 20 tot 30 procent, zo berichten lokale media.

Irak riep vijf maanden geleden de overwinning op Islamitische Staat uit. De verhoogde veiligheidsmaatregelen voor de stembusgang van vandaag illustreren echter dat de jihadistische dreiging nog niet verdwenen is. Zo werd onder meer besloten om de luchthavens te sluiten met het oog op de verkiezingen, maar premier Haider al-Abadi beval vandaag na enkele uren om de luchthavens alweer te openen. De premier hief ook de beperkingen op het autoverkeer op.

Vorige maand dreigde Islamitische Staat ermee om kieslokalen aan te vallen. Die dreiging zou impact kunnen hebben op de opkomst, die vooralsnog op verscheidene plaatsen erg laag uitvalt. Zo brachten in de noordelijke provincies Diyala en Kirkoek tot dusver respectievelijk 30 en 24 procent van de kiezers een stem uit. In het westelijke Fallujah en Mosoel, een vroeger IS-bolwerk, zou de opkomst wel hoog liggen.

Cruciaal

Premier al-Abadi maande de Irakezen wel aan om hun stem uit te brengen. "Deze verkiezingen zijn cruciaal voor de toekomst van Irak", verklaarde de premier nadat hij zelf ook zijn stem had uitgebracht in de hoofdstad Bagdad. In totaal doen ongeveer 7.000 kandidaten een gooi naar 1 van de 329 zetels in het parlement. Op basis daarvan worden later een premier en een president gekozen.