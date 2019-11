Eerste verkiezingen in Hongkong sinds start protesten worden belangrijke indicator van stemming in stad PVZ

22 november 2019

13u31

Bron: DPA 0 Hongkong, een speciale bestuurlijke regio van China, bereidt zich onder hoogspanning voor op de eerste verkiezingen in de stad sinds de uitbraak van de protesten tegen de regering. Weliswaar beschikken de districtsraden waarvoor zondag gestemd kan worden, amper over macht, maar de lokale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter van de stemming in de stad. De jongste tijd komt het er tot steeds gewelddadigere botsingen tussen de politie en radicale betogers.

De protesten in Hongkong zijn tegen de regering gericht, tegen het als brutaal beschouwde politieoptreden en tegen de groeiende invloed van de communistische leiding in Peking. Sinds zijn teruggave aan China in 1997 wordt Hongkong volgens het principe "één land, twee systemen" autonoom bestuurd onder de soevereiniteit van China.

"De verkiezingen zijn een volksraadpleging van de zwijgende meerderheid van de Hongkongers over de vraag of ze nog achter de protesten staan", zei professor Willy Lam van de universiteit van Hongkong vrijdag. Volgens Lam wordt drie vierde van de zetels in de achttien districtsraden door regeringsgetrouwe pro-Peking-aanhangers bezet. Slechts elke vierde zetel is voor het prodemocratische kamp. "Als de democraten dicht bij de 50 procent komen, zou dat een reusachtig succes zijn", zei Lam.

De regering heeft ermee gedreigd de verkiezingen uit te stellen vanwege het aanhoudende geweld, maar tot vrijdag waren daar geen tekenen van. De Hongkongse krant South China Morning Post meldde dat de politie eenheden aan alle stembureaus wil opstellen en dat zijn er meer dan 600.

Rustig in aanloop verkiezingen

Na twee weken waarin Hongkong zowat de zwaarste gewelddadigheden meemaakte sinds het begin van de protesten op 9 juni, bleef het zowel donderdag als vrijdag relatief rustig in de straten. Het kwam hier en daar tot betogingen, maar zonder zware botsingen met de politie. Waarnemers zeiden dat radicale betogers zich koest hielden om de komende stembusgang niet in gevaar te brengen. Wel verschansten zich vrijdag nog altijd tientallen jongeren op de campus van de polytechnische universiteit.

Bij de verkiezingen van zondag kunnen 4,13 miljoen stemgerechtigde Hongkongers over 452 districtsraadzetels in de achttien districten beslissen. Er zijn meer dan duizend kandidaten. De telling van de stemmen begint meteen na de sluiting van de stembureaus om 22.30 uur plaatselijke tijd. De eerste uitslagen worden in de nacht van zondag op maandag verwacht.

Anders dan in rest van de communistische volksrepubliek China hebben de 7 miljoen inwoners van Hongkong recht van vergadering, vrijheid van meningsuiting en andere rechten. Ze vrezen dat deze vrijheden steeds meer ingeperkt zullen worden.