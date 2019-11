Eerste verjaardag ‘gele hesjes’: politie zet traangas in in Parijs, 24 demonstranten opgepakt LH

16 november 2019

11u50

Bron: ANP, Reuters, Belga 12 De Parijse politie heeft deze voormiddag traangas ingezet tegen gele hesjes in het noordwesten van de stad. Er waren botsingen tussen demonstranten en politie in de buurt van de Porte de Champerret. De politie kwam ook tussenbeide toen honderd demonstranten de ringweg van Parijs wilden bezetten. Er werden deze ochtend al 24 mensen gearresteerd.

Het hoofdbureau van politie maakte ook bekend dat zo'n duizend mensen preventief zijn gecontroleerd, aldus de zender France Info. Duizenden mensen worden in de Franse hoofdstad verwacht voor demonstraties op de eerste verjaardag van wat de gelehesjesbeweging wordt genoemd.

De Boulevard Périphérique, de ringweg van Parijs, werd korte tijd geblokkeerd. De gele hesjes verzamelen zich ook aan de Place d’Italie (zuiden van Parijs) en de Porte de Champerret. De autoriteiten hebben voor verscheidene plekken in de stad, waaronder de Champs-Elysées, demonstratieverboden afgekondigd. Daarnaast blijven verschillende Parijse metrostations gesloten.

De eerste grote protestactie van de gele hesjes in Frankrijk vond op 17 november 2018 plaats. De actie was toen gericht tegen de hoge brandstofprijzen, maar al snel werd het een bredere protestbeweging. In de maanden daarop zijn duizenden mensen op straat gekomen tegen het sociale en fiscale beleid van president Emmanuel Macron. Vooral in Parijs kwam het daarbij regelmatig tot rellen.

De beweging, die de voorbije maanden veel aanhang verloor, heeft vandaag ook acties gepland in onder meer Bordeaux, Rijsel, Lyon, Marseille, Nantes en Toulouse.