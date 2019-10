Eerste Turkse soldaat gedood bij offensief in Syrië, ziekenhuis moet de deuren sluiten Redactie

11 oktober 2019

09u14

Bron: DPA/AFP 0 Bij het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië is een eerste Turkse soldaat om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Defensie in Ankara meegedeeld. Turkije zegt ook 49 leden van de Koerdische militie YPG te hebben gedood. Bovendien heeft het enige openbare ziekenhuis in Syrië de deuren moeten sluiten door het geweld.

De Turkse soldaat was donderdag gesneuveld bij gevechten tegen "terroristen" van de Koerdische militie YPG, zo meldt het ministerie. Het door de Turkse overheid gecontroleerde nieuwsagentschap Anadolu zegt dat er ook drie Turkse soldaten gewond zijn geraakt.

Het Turkse ministerie zegt voorts dat gevechten in de nacht van donderdag op vrijdag nacht het leven hebben gekost aan 49 YPG-strijders. Sinds het begin van het offensief zouden er al 277 leden van die militie gedood zijn.

Turkije lanceerde woensdag, ondanks internationale druk om dat niet te doen, een militaire operatie tegen YPG, een vroegere bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurgroep IS in Noord-Syrië. Dat offensief kwam er enkele dagen nadat de Verenigde Staten aankondigden hun troepen terug te trekken uit de regio.

Volgens Ankara is het offensief nodig om een "veiligheidszone" in te stellen die de Koerden uit het gebied aan de grens met Turkije moet wegjagen. Turkije beschouwt de YPG als een afsplitsing van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en als een terreurorganisatie.

Gesloten ziekenhuis

Vanwege aanhoudende bombardementen van de Turkse strijdkrachten is het ziekenhuispersoneel massaal van het enige openbare ziekenhuis in het noordoosten van Syrië, op de vlucht geslagen. Dat meldde Artsen zonder Grenzen. “Het ziekenhuis van Tal Abyad, dat door ons wordt ondersteund, is vanaf nu dicht”, zei een woordvoerder. “De medici zijn met hun families vertrokken.” De grensstad zou inmiddels zo goed als verlaten zijn.