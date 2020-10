Eerste toespraak van Trump na coronabesmetting voor honderden aanwezigen in tuin van Witte Huis Redactie

10 oktober 2020

20u06

Bron: ANP 2 De Amerikaanse president Trump heeft zijn eerste openbare toespraak gehouden nadat bij hem corona werd vastgesteld. Hij sprak een menigte toe vanaf het balkon van het Witte Huis. Het optreden wordt gezien als opmaat naar de hervatting van zijn verkiezingscampagne volgende week. Enkele honderden aanhangers van Trump waren aanwezig. De meesten droegen een masker.

Trump hield een toespraak die ongeveer twintig minuten duurde. Hij verzekerde zijn toehoorders dat hij in staat is om de coronapandemie grondig aan te pakken. “Ik wil dat jullie weten dat ons land het vreselijke Chinese virus zal overwinnen”, zo klonk het. “We produceren krachtige therapieën en medicijnen, we genezen de zieken, we zullen herstellen en het vaccin zal er zeer, zeer snel aankomen, in een recordtijd.”

Trump stelde ook dat hij meer voor de zwarte gemeenschap in het land gedaan heeft dan “gelijk welke andere president sinds Abraham Lincoln”. Voorts haalde de president in zijn speech ook enkele keren uit naar de Democraten en naar zijn tegenstander Joe Biden.

Donald Trump was eind vorige week na een besmetting met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht daar maandag alweer weg. Het is niet duidelijk of de president momenteel nog besmettelijk is.

Vanaf volgende week wil hij in elk geval weer voluit campagne voeren voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Hij wil maandag mensen toespreken op een vliegveld in Florida. Ook gaat hij volgens zijn campagneteam komende week naar Iowa en Pennsylvania.

