Eerste toespraak van Trump na coronabesmetting voor honderden aanwezigen in tuin van Witte Huis

10 oktober 2020

20u06

Bron: ANP 1 De Amerikaanse president Trump heeft zijn eerste openbare toespraak gehouden nadat bij hem corona werd vastgesteld. Hij sprak een menigte toe vanaf het balkon van het Witte Huis. Het optreden wordt gezien als opmaat naar de hervatting van zijn verkiezingscampagne volgende week. Enkele honderden aanhangers van Trump waren aanwezig. De meesten droegen een masker.

Trump zei zich geweldig te voelen. Hij kon maandag het ziekenhuis verlaten waar hij ruim een week geleden was opgenomen. Het is echter niet duidelijk of de president nog besmettelijk is. Hoewel zijn optreden niet als verkiezingsbijeenkomst was aangekondigd, ging de Republikein Trump wel tekeer tegen zijn tegenstanders, de Democraten.

Trump staat minder dan een maand voor de verkiezingen te popelen om weer campagne te voeren. Hij wil maandag ook mensen toespreken op een vliegveld in Florida. Ook gaat hij volgens zijn campagneteam komende week naar Iowa en Pennsylvania.

Het evenement in de tuin van het Witte Huis is strijdig met de coronaregels in de hoofdstad Washington. Daar mogen geen bijeenkomsten worden gehouden met meer dan vijftig mensen. Het Witte Huis staat echter op land van de federale overheid en valt daarom niet onder die regels.

Op een vorige grote openbare bijeenkomst bij het Witte Huis kwam veel kritiek. Trump maakte toen bekend dat hij Amy Coney Barrett naar voren schuift als kandidaat-opperrechter. Zijn gasten droegen nauwelijks mondkapjes, hielden geen afstand en omhelsden elkaar. Meerdere aanwezigen hebben later positief getest op het virus.

