Eerste toeristen, onder wie ook Belgen, mogen ‘coronahotel’ op Tenerife verlaten TT HLA

27 februari 2020

17u34

Bron: Reuters 1 130 gasten van het H10 Costa Adeje Palaca Hotel op Tenerife mogen het hotel nu toch verlaten, zo heeft de regionale overheid van de Canarische eilanden zopas gezegd. Het gaat allicht om gasten die pas maandag waren aangekomen, en niet in contact zijn geweest met de Italianen die het virus hadden opgelopen. Het is onduidelijk of er ook Belgen mogen vertrekken. Intussen willen enkele Duitse vakantiegangers geëvacueerd worden. “De situatie hier ter plaatse is op het vlak van bevoorrading en hygiënische omstandigheden dramatisch”, klinkt het in een verzoekschrift aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas.

Gisteren raakte bekend dat de meer dan 700 gasten van het hotel tot 10 maart in quarantaine moeten blijven. Voor 130 van hen is nu beslist dat dat niet hoeft. Het gaat om mensen van elf nationaliteiten, aldus Julio Perez, woordvoerder van de regionale overheid op een persconferentie.

Geen enkele van de meer dan 700 gasten heeft op dit moment bovendien symptomen van het virus, al blijft het wachten op de definitieve resultaten van de medische tests. Het personeel mag het hotel in en uit, mits voldoende beschermingsmaatregelen.

“Spoedige evacuatie noodzakelijk”

Een Duitse vakantieganger zei dat veel toeristen zich erover zorgen maken dat nieuwe gevallen ontdekt worden en dat de quarantaine dan heel lang kan duren. “De hygiënische omstandigheden zijn een ramp, dat is voor iedereen hier een enorm risico”, zei Lars Winkler. “Bovendien krijgen we van niemand informatie over hoe het nu verdergaat.”

“Wegens de gebrekkige bescherming tegen infecties die we hier jammer genoeg vaststellen, is een spoedige evacuatie naar Duitsland noodzakelijk”, zo staat in het schrijven aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens een regeringswoordvoerder in Madrid wordt met consulaten overlegd over de terugreis van alle buitenlandse gasten. Die kunnen als ze geen ziekteverschijnselen hebben naar huis, zodra daar controle op hun gezondheidstoestand is geregeld.

