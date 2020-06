Eerste testvlucht met Boeing 737 MAX aan de gang AW

29 juni 2020

21u34

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft vanavond een eerste testvlucht uitgevoerd met zijn 737 MAX, zo maakte de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bekend. Het toestel stond al meer dan een jaar verplicht aan de grond na twee dodelijke crashes.

Gisteren zette de FAA het licht op groen voor testvluchten. Vandaag was er een eerste, later deze week volgen er nog meer. De bedoeling is om de aanpassingen die Boeing heeft uitgevoerd aan het toestel, te evalueren. De testvlucht zal meerdere uren duren.



De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 en begin 2019 twee toestellen kort na elkaar crashten door een besturingsfout. Bij de twee ongelukken kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In maart 2019 werd besloten dat het vliegtuig niet meer gebruikt mocht worden.



Boeing moet na de testvluchten nog verschillende hindernissen overwinnen vooraleer zijn MAX 737 weer zal mogen vliegen. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg zou dat ten vroegste in september kunnen gebeuren.