Eerste tests met coronavaccin op mensen uitgevoerd in Rusland

15 juli 2020

13u41

Bron: BELGA 6 Rusland heeft woensdag aangekondigd dat het de eerste klinische proeven met een vaccin tegen het nieuwe coronavirus bij mensen heeft uitgevoerd. Tegen eind juli moet de test volledig afgerond zijn.

De proef wordt uitgevoerd door het Russische Ministerie van Defensie en het Nikolai Gamaleia Research Center. Ze werd half juni opgestart in een militair ziekenhuis in Moskou met een groep vrijwilligers die voornamelijk uit Russische soldaten bestaat, maar er zijn ook burgers bij. De eerste groep van achttien vrijwilligers “beëindigde hun deelname en verliet het ziekenhuis”, zei het Russische ministerie van Defensie woensdag in een verklaring.

Hun immuniteit is goed, er worden antilichamen gevormd en ze zijn beschermd tegen het coronavirus Svetlana Voltchikhina

Geen complicaties

De belangrijkste taak van deze groep was om de veiligheid van het vaccin en de tolerantie van het menselijk lichaam voor zijn componenten te verifiëren, klinkt het. De vrijwilligers brachten 28 dagen door in het ziekenhuis na de vaccinatie van 18 juni, die dagelijks wordt gecontroleerd.



Gedurende deze periode bleven de vitale functies van hun organisme “binnen de grenzen van het normale”, zonder “dat er ernstige ongewenste effecten of complicaties waren opgetekend”, aldus het persbericht. “Hun immuniteit is goed, er worden antilichamen gevormd en ze zijn beschermd tegen het coronavirus”, zegt Svetlana Voltchikhina, medisch therapeut die de proeven mede leidt, in een video die is vrijgegeven door het ministerie van Defensie. “We weten nu dat we 100 procent beschermd zijn, en we zijn niet bang om hier weg te gaan”, zei Joeri, een militair die deelnam aan de tests in de video.

Een tweede groep van 20 vrijwilligers, die op 23 juni zijn gevaccineerd, bevindt zich momenteel in het ziekenhuis onder medisch toezicht, aldus de verklaring. “Klinische proeven met het vaccin zullen naar verwachting eind juli volledig zijn afgerond”, zo wordt gesteld in het persbericht.

Rusland heeft volgens officiële cijfers woensdag 746.369 gevallen van coronavirus, onder wie 11.770 doden.

