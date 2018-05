Eerste SpaceX-vlucht met finale versie van Falcon 9-raket geslaagd kv

11 mei 2018

23u20

Bron: ANP, Belga 2 Na een mislukte eerste lanceerpoging is het alsnog gelukt om een nieuw type van de Falcon 9-raket de ruimte in te krijgen. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceerde de raket met aan boord een satelliet voor de regering van Bangladesh vrijdag vanaf Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Een deel ervan landde volgens planning vervolgens veilig op een platform in de Stille Oceaan.

De lancering stond eigenlijk gepland op donderdag, maar die werd minder dan een minuut voor vertrek stopgezet. De reden van het afbreken van de lancering was een "technisch mankement". Het type raket dat het ruimtevaartbedrijf gebruikt is een verbeterde versie van het type Falcon 9. Het grootste gedeelte van de raket is bedoeld om tot tien keer opnieuw te gebruiken.

Voor SpaceX was de lancering van vrijdag erg belangrijk. Het ging om de eerste vlucht met een Block 5, de finale versie van de Falcon 9. Die is zowel krachtiger als meer herbruikbaar dan eerdere versies en zal binnenkort door NASA gebruikt worden om astronauten naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) te sturen. Aan de capsule om de bemanning in te vervoeren - een aangepaste versie van de Dragon van SpaceX, momenteel de enige transportcapsule die in staat is om intact terug te keren naar de aarde - wordt nog gewerkt.

De nieuwe generatie Falcon 9 zou volgens SpaceX-CEO Elon Musk tien keer hergebruikt kunnen worden zonder enig onderhoud. Na tien lanceringen is "gematigd onderhoud" nodig, maar de raket zou mogelijk zelfs in staat zijn om tot wel 100 vluchten uit te voeren.