Eerste Spaanse astronaut wordt minister in nieuwe regering bvb

06 juni 2018

16u20

Bron: Belga 1 Twintig jaar na de eerste Spanjaard in de ruimte te zijn geworden, staat Pedro Duque op het punt om minister te worden in de regering van de socialist Pedro Sanchez, zo heeft een bron binnen de PSOE vandaag aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Duque belandde in 1992 in de tweede 'astronautenklas' van het Europese Ruimtevaartbureau ESA. Hij kreeg een opleiding in de VS en Rusland.

In 1998 werd hij aan boord van het ruimteveer Discovery de eerste Spanjaard in de ruimte, onder meer aan de zijde van de legendarische Amerikaanse astronaut John Glenn. De shuttle voerde ook een reeks Belgische experimenten mee.

Vijf jaar later vertoefde de Spanjaard in het kader van een bemanningsruil enkele dagen in het Internationaal Ruimtestation.

Hij zou binnen de nieuwe Spaanse regering de portefeuille van wetenschappen krijgen.