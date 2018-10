Eerste sneeuw verrast Britten SVM

27 oktober 2018

14u14

Bron: Belga 0 In het noorden van het Verenigd Koninkrijk hebben de Britten met sneeuw en ijs een voorsmaakje van de winter gekregen.

De Noord-Engelse stad Durham was 's morgens bedekt met een laag sneeuw. Foto's toonden een postbode die in korte broek het winterse weer trotseerde. Ook in de Schotse Highlands vielen de eerste sneeuwvlokken.

De Britse weerdienst waarschuwde voor gladde wegen. In delen van het land schommelde het kwik rond het vriespunt. Arctische lucht is verantwoordelijk voor de winterprik.