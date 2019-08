Eerste slachtoffers terreurdaad El Paso geïdentificeerd: “Mijn zus probeerde haar baby te beschermen” ttr

Bron: NYT 60 buitenland In El Paso, Texas, kwamen gisteren twintig mensen om het leven bij een terreurdaad in een winkelcentrum. 27 anderen raakten gewond. De autoriteiten hebben de eerste slachtoffers geïdentificeerd, onder wie de jonge moeder Jordan Jamrowski (25). Het twee maanden oude zoontje van de overleden twintiger overleefde de schietpartij. “Mijn neefje leeft nog omdat Jordan haar leven heeft gegeven”, vertelt de zus van het dodelijke slachtoffer.

Jordan werd neergeschoten toen ze samen met haar zoontje en echtgenoot Andre Anchondo aan het winkelen was in Walmart. Volgens Jordans zus, Leta, kon haar neefje de schietpartij overleven dankzij de heldendaad van zijn moeder. “Uit zijn verwondingen leiden de dokters af dat mijn zus hem heeft proberen te beschermen”, klinkt het. “Toen ze neergeschoten werd, moet ze hem vastgehouden hebben en is ze over hem heen gevallen. Daarom heeft hij enkele botten gebroken. Dus hij leeft nog omdat zij haar leven gegeven heeft.”

Leta heeft voorlopig nog geen nieuws over haar schoonbroer Andre. Ze vreest dat hij eveneens om het leven kwam tijdens de aanslag. “Ze hebben me gezegd dat hij wel al contact had opgenomen als hij nog in leven was”. Jordan en Andre hadden samen drie kinderen.



In een persbericht meldde de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador dat drie dodelijke slachtoffers en zes gewonden de Mexicaanse nationaliteit hebben. Van drie gewonde Mexicanen werden de namen ook bekendgemaakt: Mario de Alba Montes (45), Olivia Mariscal Rodríguez (44) en Erika de Alba Mariscal, een meisje van tien jaar oud.

De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij in El Paso als een terroristische aanslag en een haatmisdrijf. Er is online een haatmanifest teruggevonden waarin de schutter, de 21-jarige Patrick Crusius, zijn aanslag aankondigde. Crusius riskeert de doodstraf.