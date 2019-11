Eerste slachtoffer terreur op London Bridge bekend: Jack (25) was coördinator van conferentie die bijgewoond werd door dader LH

30 november 2019

17u12

Bron: The Sun, Sky News 0 Het eerste dodelijk slachtoffer van de terreuraanval van gisteren in Londen is bekend. Het gaat om de 25-jarige Jack Merritt, zo bevestigde zijn vader. De jongeman was coördinator van de conferentie over de herintegratie van gedetineerden, die door de vermoedelijke dader werd bijgewoond voor hij zijn aanval startte.

Merritt, afkomstig uit Cottenham in het Engelse Cambridgeshire, was een werknemer aan de Universiteit van Cambrigde en coördinator van het ‘Samen Leren’-programma, gericht op de herintegratie van gedetineerden, zo schrijven verschillende Britse media.



Het is net in het kader van dat programma dat in het historische pand Fishmongers’ Hall, vlakbij London Bridge, een bijeenkomst plaatsvond. Tientallen studenten en oud-gevangenen waren er aanwezig, onder wie ook ex-gedetineerde en terrorist Usman Khan, die gisterennamiddag in totaal twee mensen doodstak en drie voorbijgangers verwondde. Volgens de krant The Telegraph volgde Khan tijdens de conferentie diverse workshops.

“Hij koos altijd kant van underdog”

“Mijn zoon, Jack, die werd gedood bij de aanval, zou niet willen dat zijn dood zou worden gebruikt als voorwendsel voor meer draconische straffen of het onnodig vasthouden van mensen”, schreef zijn aangeslagen vader David op Twitter. “R.I.P. Jack: je was een mooie ziel die altijd de kant van de underdog koos.” De tweet werd intussen verwijderd, maar de krant The Sun kon er screenshots van maken.

David Merritt schreef ook dat zijn zoon een “kampioen” was voor diegenen die aan “de verliezende hand waren in het leven en in de gevangenis terechtgekomen waren”. “Jack liep altijd hoog op met de mensen met wie hij samenwerkte en hij hield van zijn werk.” “Bedankt voor de steun. Ik weet dat zijn collega’s in shock zijn - zorg alsjeblieft voor elkaar in deze verschrikkelijke tijden”, schreef hij later nog.

Hij was de liefste, meest zorgzame en onbaatzuchtige persoon die ik ooit heb ontmoet Vriend van familie Merritt

Een vriend van de familie schreef: “David, ik kende je zoon door ‘Samen Leren’ (het programma voor de herintegratie van gedetineerden, nvdr) en ik hield van hem - hij was de liefste, meest zorgzame en onbaatzuchtige persoon die ik ooit heb ontmoet.”

De Britse premier Boris Johnson bracht deze morgen een bezoek aan de plaats van de terreuraanval. Hij was vergezeld van de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, en twee politiecommissarissen.



De vervroegde vrijlating van Khan uit de gevangenis lokt ondertussen een discussie uit. “Het is een vergissing zware en gewelddadige criminelen vervroegd vrij te laten uit de gevangenis en het is belangrijk dat we van die gewoonte afstappen en dat we de gepaste straffen opleggen aan gevaarlijke criminelen, vooral aan terroristen”, zei Johnson gisteren.