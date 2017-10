Eerste slachtoffer Las Vegas geïdentificeerd: "Ik voelde dat hij in zijn rug werd geschoten. Hij heeft mijn leven gered" ADN

20u39 0 Facebook Heather en Sonny. Het dodental door de schietpartij in Las Vegas blijft verder oplopen. De zware balans: zeker 58 doden en 515 gewonden. Inmiddels is het eerste dodelijke slachtoffer geïdentificeerd: Sonny Melton (29). Hardwerkende verpleger en liefhebbende echtgenoot, tot zijn laatste adem.

Sonny Melton uit Big Sandy, Tennessee is één van de 58 mensen die omkwamen toen schutter Stephen Paddock (64) het vuur opende op een countrymuziekfestival op de Las Vegas Strip. Dat bevestigt zijn familie.

Sonny werkte als verpleger in het Henry County Medical Center, waar hij zijn vrouw en orthopedisch chirurg Heather leerde kennen. In juni 2016 trouwden ze. "Ik geloof het niet", reageert zijn vrouw in een statement aan FOX 17 News. "Sonny was de meest vriendelijke en liefdevolle man die ik ooit heb ontmoet. Hij redde mijn leven en verloor het zijne."

Heather zegt dat Sonny haar met zijn lichaam van de kogelregen beschermde. "Hij greep me langs achter vast en begon met me te lopen. En toen voelde ik dat hij in zijn rug werd geschoten..." Het werd zijn laatste daad van liefde voor zijn vrouw.

Facebook