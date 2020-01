Eerste schermutselingen in Gaza na het ‘vredesplan’: Israëlisch leger treft doelwitten van Hamas

SVM

30 januari 2020

00u09

Bron: Belga

0

Israëlische vliegtuigen hebben verschillende doelwitten van Hamas getroffen op de Gazastrook. Onder meer een wapenfabriek kwam in het vizier. De aanvallen zijn een respons op de lancering van een raket vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Dat projectiel kwam in open veld neer zonder schade of slachtoffers te maken.