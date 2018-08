Eerste Russische Gay Pride afgelast om "kinderen tegen foute seksuele relaties te beschermen" Jolien Meremans

18 augustus 2018

12u29

Bron: The Independent 0 “Omdat we onze kinderen willen beschermen tegen relaties die niet conform zijn met onze tradities, moet de Gay Pride geannuleerd worden”, lieten Russische autoriteiten gisteren weten. De eerste Russische Gay Pride ooit stond gepland op 26 augustus, maar zal dus niet doorgaan. De annulering van het evenement gebeurde nog geen 24 uur nadat het bekend werd gemaakt.

De eerste Russische Gay Pride ooit zou doorgaan op 26 augustus in het dorp Yablonevy, in de buurt van de stad Novoulyanovsk. Nikolay Alexeev , een Russische homorechtenactivist, maakte het nieuws donderdag via Facebook bekend. Hij noemde de burgemeester van het dorp “de dapperste held in Rusland”, omdat hij het omstreden evenement in zijn dorp goedkeurde.

"Mooiste dag uit Russische geschiedenis"

Volgens Alexeev mochten 300 mensen naar het dorpje afzakken en zou het evenement een van de mooiste dagen uit de Russische geschiedenis worden.

Lokale autoriteiten waren het niet eens met de beslissing van de “dappere” burgemeester en annuleerden de Gay Pride nog 24 uur nadat ze via Facebook werd aangekondigd. “We zullen nooit toestemming voor Gay Prides geven”, verklaarden ze aan het persbureau Tass. “We moeten onze kinderen tegen niet-traditionele seksuele relaties beschermen”, voegden ze daaraan toe.

Russische autoriteiten treden vaak op tegen dergelijke evenementen. Een wet uit 2013 verbiedt homoseksuele propaganda en demonstraties die homorechten ondersteunen.