Eerste resultaten lijkschouwing bevestigen: Kempense broers stierven in Firenze aan overdosis KVDS

11 oktober 2019

16u39

Bron: QUInews Firenze, Firenze Today 0 De eerste resultaten van de lijkschouwing op twee Belgische broers in Firenze bevestigen dat ze om het leven kwamen door een overdosis. Dat melden Italiaanse media. Dries (27) en Robbe (19) De Ceuster waren op citytrip in de Italiaanse stad, toen hun vader hen op de ochtend van 29 september dood in hun hotelkamer vond. Naast hen lagen twee bijna lege medicijnverpakkingen.

“Acute intoxicatie” die leidde tot “het stoppen van de hartslag en de ademhaling” staat er te lezen in het rapport met de eerste resultaten van de autopsie en dat bevestigt de hypothese van de politie. De speurders die de dood van de twee broers onderzoeken, gaan ervan uit dat ze stierven aan een overdosis pijnstillers. In combinatie met alcohol kunnen die een roes opwekken, vergelijkbaar met die van heroïne. En er werden in hun kamer in het Minerva Hotel ook enkele lege flessen alcohol gevonden.

Uitsluitsel

Volgens het rapport zijn de jongens vermoedelijk langzaam gestikt, nadat ze het bewustzijn verloren hadden. Ze hebben vermoedelijk nooit gemerkt dat ze aan het sterven waren.





Het is nu wachten op de resultaten van enkele andere onderzoeken om definitief uitsluitsel te krijgen over de doodsoorzaak van de jongemannen uit de Kempen.





Ze zouden de medicijnen gekocht hebben bij een plaatselijke apotheker. Hoewel ze eigenlijk een voorschrift nodig hadden, gaf die hen de zware pijnstillers toch mee. Een van de broers zou gezegd hebben dat hij net geopereerd was aan zijn arm en dat hij ze echt nodig had tegen de pijn. De apotheker is ondervraagd en wordt nu verdacht van onvrijwillige doodslag.