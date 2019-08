Eerste rechtszaak van 737 MAX-klant tegen Boeing: Russisch bedrijf eist 115 miljoen dollar LH

27 augustus 2019

09u15

Een Russische vliegtuigleasingmaatschappij sleept Boeing voor de rechter in verband met diens 737 MAX-vliegtuigen, die wereldwijd aan de grond staan na twee dodelijke crashes. Het is de eerste rechtszaak van een klant van de toestellen tegen de Amerikaanse vliegtuigbouwer, zo schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

De zaak werd ingediend in Chicago door het Russische bedrijf Avia Capital Services, een onderdeel van het staatsconglomeraat Rostec. Avia wil met de rechtszaak een bestelling van 35 737 MAX-vliegtuigen kunnen schrappen. Het eist volgens het Britse dagblad ook 115 miljoen dollar (omgerekend 104 miljoen euro) schadevergoeding en "verschillende malen dat bedrag" aan boetes.

De vliegtuigverhuurder claimt dat de twee crashes het gevolg waren van "nalatige handelingen en beslissingen van Boeing". Dat ontwierp niet alleen een vliegtuig dat gebreken vertoont, zo klinkt het, maar het hield ook cruciale informatie achter voor de Amerikaanse regulator tijdens het certificeringsproces.

Volgens de advocaat van Avia had Boeing een compensatie voorgesteld, maar was die onvoldoende.

De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds maart wereldwijd aan de grond na twee vliegtuigcrashes op amper vijf maanden tijd, eerst in Indonesië en later in Ethiopië. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

Boeing heeft bijna 5 miljard dollar opzijgezet om klanten van de toestellen te compenseren.