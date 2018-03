Eerste rebellen verlaten Oost-Ghouta lva

10 maart 2018

06u04

Bron: Belga 0 De eerste strijders van de radicaal-islamitische rebellenorganisatie Tahrir al-Sham (HTS), ook bekend als al-Qaida in Syrië, en hun familie hebben volgens berichten de Syrische rebellenenclave van Oost-Ghouta verlaten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat dertien HTS-strijders vrijdagavond laat met hun familie delen van Oost-Ghouta verlaten hebben die onder controle van de al even radicaal-islamitische groep Jaish al-Islam ('Leger van de Islam') staan.

Het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Sana bericht dat een groep strijders het gebied via een veiligheidscorridor bij Al-Wafedin verlaten heeft. De Syrische tv toonde beelden van personen die in een bus stappen. Het Duitse nieuwsagentschap dpa vernam uit regeringsbronnen dat vier bussen 's avonds laat in de omgeving van Douma aangekomen zijn, om strijders en hun familie naar Idlib, in het noordwesten van het land, te brengen.

Jaish al-Islam maakte eerder bekend dat er een akkoord bestond met de Verenigde Naties en andere organisaties dat het HTS-strijders zou mogelijk maken om de omgeving te verlaten. Er zouden ongeveer 240 strijders van de rebellenorganisatie verblijven.

400.000 mensen vast

Oost-Ghouta, nabij hoofdstad Damascus, is een van de laatste gebieden in Syrië die nog onder controle staan van de rebellen. Ongeveer 400.000 personen zitten er vast. De regio ondergaat sinds midden februari het zwaarste offensief van de regering sinds het begin van de burgeroorlog zeven jaar terug. Activisten zeggen dat het leger en zijn bondgenoten inmiddels al meer dan de helft van het vroegere rebellengebied heeft teruggewonnen.