Eerste proces in Italië voor terugsturen migranten naar Libië

20 juli 2020

12u55

Bron: Belga 9 Een kapitein van een schip die, onder Italiaanse vlag, geredde migranten terugbracht naar Libië zal terechtstaan voor een Italiaanse rechtbank. Het is het eerste proces in zijn soort, zo blijkt uit documenten die het Franse persbureau AFP kon inkijken.

De Asso 28 redde op 30 juli 2018 in totaal 101 migranten nabij een olieplatform in internationale wateren en bracht ze vervolgens terug naar de haven van Tripoli, waar ze aan de kustwacht werden overgeleverd, aldus het parket van Napels.

De kapitein en een vertegenwoordiger van het bedrijf Augusta Offshore, eigenaar van het schip, worden ervan beschuldigd de internationale wetgeving te hebben overtreden. Die stelt dat mensen niet mogen worden teruggedreven naar landen waar hun rechten worden bedreigd. Onder de van schipbreuk geredde mensen waren vijf minderjarigen en vijf zwangere vrouwen. Hoewel het schip onder Italiaanse vlag voer, werd er geen bericht naar de Italiaanse reddingsdiensten verstuurd.

Nicola Fratoianni, parlementslid en leider van een Italiaanse linkse partij, die aan boord was als waarnemer ten tijde van de feiten, zei aan AFP dat een reddingsvaartuig, de Open Arms, aan de Asso 28 had gemeld dat het terugsturen van de migranten naar Libië illegaal was.

Volgens het parlementslid zal dit proces, dat na de zomer moet plaatsvinden, het mogelijk maken "om de waarheid te ontdekken over dit soort zaken die maar al te vaak gebeuren in de Middellandse Zee".

