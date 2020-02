Eerste patiënt met coronavirus overleden in Zuid-Korea MDG

20 februari 2020

12u05

Bron: Belga 0 Zuid-Korea heeft voor het eerst melding gemaakt van de dood van een patiënt die was besmet met het nieuwe coronavirus. De persoon lag met longontsteking in het ziekenhuis in Cheongdo, bericht persbureau Yonhap. Uit vrees voor een ongecontroleerde verspreiding van het virus hebben de bewoners van de miljoenenstad Daegu de aanbeveling gekregen om voorlopig thuis te blijven.

Het nieuwe coronavirus grijpt in Zuid-Korea steeds verder om zich heen. De teller van het aantal besmettingen staat intussen op 104. Vooral de regio rond Daegu, een stad met ongeveer 2,5 miljoen inwoners, is getroffen. Veel mensen zouden besmet zijn geraakt door contact met een vrouw, toen ze in Daegu een kerkdienst bijwoonden van een christelijke sekte. Het is voorlopig onduidelijk hoe de vrouw geïnfecteerd geraakte. In Daegu heeft de burgemeester de inwoners gevraagd om voorlopig zoveel mogelijk binnen te blijven.

“Superspreader”

Het hoge aantal gevallen in Zuid-Korea op korte tijd heeft er de vrees doen ontstaan voor een zogenaamde "superspreader", een term die in de medische vakliteratuur wordt gebruikt om een ­patiënt aan te duiden die een disproportionele rol speelt in de verspreiding van een virus. Zo besmette een Britse zakenreiziger onlangs elf mensen in drie landen met het nieuwe coronavirus.

