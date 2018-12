Eerste overval ooit in stadje op Spitsbergen is een feit, maar de overvaller vergeet wel even dat hij op een eiland zit David Van der Heeden

Bron: AD.nl 0 Heel doordacht was de overval op een bank op Spitsbergen niet. De 29-jarige Russische bankrover was even vergeten dat hij op een eiland in de Noordelijke IJszee zat. 600 kilometer van de Noordpool. Ontsnappen na zijn daad, die de geschiedenis ingaat als eerste lokale bankoverval ooit, was er dan ook niet bij.

De rovende Rus stapte de bank in Longyearbyen, de grootste nederzetting van Spitsbergen, binnen met een gehuurd geweer en eiste geld. De buit van 70.000 Noorse kronen, zo’n 7000 euro, mocht er zijn, maar over zijn vlucht had hij minder goed nagedacht, meldt The Times.



In het stadje, dat zo’n 2.000 inwoners telt, kent vrijwel iedereen elkaar. Bovendien zijn de bewoners er stuk voor stuk bewapend om aanvallen door ijsberen af te slaan. Ook heeft het eiland maar een paar kilometer aan weg en boten leggen er ’s winters niet aan.

Vliegtuig gemist

De enige manier om van Spitsbergen af te komen, is per vliegtuig. Op de dag van de overval stonden er twee vluchten gepland, maar de Rus miste de eerste. Voor hij kon inchecken op het tweede toestel werd hij al bij de kraag gevat. Volgens de lokale krant Ice People had hij geen schijn van kans.



“Het moet een volslagen idioot geweest zijn”, zegt een lezer bij het bericht op Facebook. “Of hij moet krankzinnig zijn geweest, of misschien wel een combinatie van beide.”



Al met al had de politie de overvaller binnen twintig minuten te pakken. De enige andere optie die hij volgens de krant gehad zou hebben, was per sneeuwscooter vluchten naar een afgelegen hut en het daar zien uit te zingen. In plaats daarvan zit hij nu in een cel in het Noorse Tromso.

