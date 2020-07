Eerste Oostenrijkse deelstaat voert opnieuw mondmaskerplicht in na stijgend aantal besmettingen KVE

07 juli 2020

17u37

Bron: Krone, OE24, DPA, Die Welt 16 In Oostenrijk is Oberösterreich (oftewel Opper-Oostenrijk, grenzend aan Tsjechië en Duitsland) de eerste deelstaat die de mondmaskerplicht opnieuw invoert na een aanzienlijke toename van het aantal besmettingen. De regeringspartijen pleiten er ondertussen voor om gezondheidschecks te laten uitvoeren door de politie. Maar dat komt op hevige kritiek te staan van de oppositie.

“Burgers in Oberösterreich moeten vanaf donderdag weer mondkapjes dragen, onder meer in winkels, openbare gebouwen en in de horeca”, zei Thomas Stelzer (ÖVP), minister-president van de deelstaat in Linz. Aan klanten van pubs en restaurants zal worden gevraagd om hun contactgegevens op vrijwillige basis achter te laten. “Het is een toename die ons zorgen baart en die ons ertoe aanzet om actie te ondernemen”, zei Stelzer. De R-waarde is opgelopen tot 2. Dit betekent dat elke geïnfecteerde persoon twee andere mensen besmet. “Dat is gewoon te veel”, benadrukte de minister-president.

Oostenrijk heeft voor het eerst sinds 20 mei meer dan 1.000 gevallen van het coronavirus geregistreerd. Het aantal besmettingen bereikte maandag 1.012, volgens cijfers gepubliceerd door het ministerie van Volksgezondheid in Wenen. Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober zei dat de infecties plaatsvonden in gelokaliseerde clusters met traceerbare infectieroutes.

Een regionale cluster rond de noordelijke stad Linz in Oberösterreich zorgde sinds zondag voor 57 extra gevallen, wat het totaal er op 414 brengt. Ook in Salzburg was er een uitbraak. Wenen registreerde 347 besmettingen. Bemoedigend is echter dat vier van de negen regio’s van Oostenrijk geen nieuwe infecties hebben geregistreerd.

Toch is het oplopend aantal besmettingen een reden tot bezorgdheid voor virologen, alhoewel er volgens hen nog geen sprake is van een tweede golf. De komende weken zullen bepalend zijn, luidt het. Experten maken zich sterk dat dergelijke lokale uitbraken goed onder controle gehouden kunnen worden, mits er voldoende wordt getest en de contacttracing goed functioneert.

“Agent moet dokter spelen”

Een voorstel van de regeringspartijen om agenten ook gezondheidschecks te laten uitvoeren, stuit op hevig protest van de oppositie.

Tot dusver waren de gezondheidsautoriteiten in Oostenrijk verantwoordelijk voor de contacttracing en het verzamelen van alle gegevens in verband met de pandemie. De regering stelt nu in een wetsontwerp voor dat ook de veiligheidsdiensten op dat vlak ondersteuning moeten bieden. Daarom zou de politie in de toekomst niet alleen de identiteit en contactgegevens kunnen noteren, maar ook “eventuele ziektesymptomen” van “verdachte personen”.

“De regering wil de politie verplichten om dokter te spelen en mensen die mogelijk ziek zijn aan te geven bij de gezondheidsautoriteiten. Met andere woorden, iedereen die zweet, hoest of niest, wordt onmiddellijk gemeld - dit is volkomen absurd en onaanvaardbaar ”, zei parlementslid Gerald Loacker van de liberale partij NEOS in een verklaring.

