Eerste onthoofding van vrouwelijke activiste ooit dreigt in Saoedi-Arabië Philippe Kerckaert

22 augustus 2018

15u11

Bron: De Morgen, Reuters, Human Rights Watch 0 Mensenrechtenactivisten waarschuwen voor de eerste executie ooit van een vrouwelijke politieke activiste in Saoedi-Arabië. De openbare aanklager vroeg eerder op de maand in Riyad de onthoofding van de 29-jarige politieke activiste Israa al-Ghomgham.

Israa al-Ghomgham werd samen met haar man in december 2015 gearresteerd, omdat ze in de nasleep van de Arabische Lente protestacties zou hebben georganiseerd tegen de discriminatie van sjiitische minderheidsgroepen door de Saoedische overheid.

Al-Ghomgham zou de eerste vrouwelijke mensenrechtenactiviste zijn die wordt geëxecuteerd in Saoedi-Arabië. Doodstraffen worden in het land nog uitgevoerd door onthoofding met een zwaard. De finale beslissing over Al-Ghomghams lot ligt bij de Saoedische koning Salman bin Abdul Aziz al-Saud, die erom bekend staat meestal de aanbeveling van de openbare aanklager te voltrekken.

Video's

Enkele dagen geleden werd nog een video verspreid op het internet waarop Al-Ghomgham dood te zien zou zijn als gevolg van een executie, maar die filmpjes blijken nep te zijn. Indien ze effectief ter dood veroordeeld zou worden, kan haar executie volgens mensenrechtengroepen ten vroegste plaatsvinden op 28 oktober.

Er bevinden zich momenteel minstens 58 mensen in de Saoedische dodencel. Saoedi-Arabië staat bekend als een van de landen waar nog het vaakst de doodstraf wordt doorgevoerd. In totaal vonden vorig jaar minstens 146 executies plaats in het land.