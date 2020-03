Eerste onderhandelingsronde met Britten: “Er zijn ernstige meningsverschillen” LH

05 maart 2020

14u57

Bron: Belga 1 De eerste onderhandelingsronde over hun toekomstige relaties heeft enkel bevestigd dat het water tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog heel diep is. "Om eerlijk te zijn, er zijn veel ernstige meningsverschillen", zo maakte de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier de balans op.

De Franse Barnier, zijn Britse tegenhanger David Frost en hun meer dan 100 man sterke teams lanceerden maandag in Brussel de onderhandelingen over de relaties die de EU en het VK na de brexit met elkaar willen onderhouden. De eerste contacten verliepen "constructief", aldus Barnier, maar ze bevestigden ook dat beide partijen op verscheidene domeinen helemaal anders tegen de toekomst aankijken.

Barnier citeerde vier grote meningsverschillen. In tegenstelling tot de Europeanen willen de Britten geen gemeenschappelijk akkoord en toezichtmechanisme om eerlijke concurrentie te waarborgen. Londen wil ook niet weten van een rol voor het Europese Hof van Justitie en verkiest in tegenstelling tot de Europeanen een veelheid aan sectoriële akkoorden zonder overkoepelende governance en horizontale afspraken.

Conflict over visserij

Op korte termijn zou het conflict over visserij politiek de meeste gensters kunnen slaan. De Europeanen willen dat een toekomstig vrijhandelsakkoord een structurele en "evenwichtige" regeling voor de toegang tot visserijzones bevat. Dat zou bovendien tegen juli geregeld moeten worden. De Britten willen echter elk jaar opnieuw onderhandelen over de hoeveelheid vis die Europese vissers in hun zone mogen vangen, en vice versa.

"Het VK heeft deze week veel tijd gespendeerd aan het beklemtonen van zijn onafhankelijkheid. Dat betwist niemand, maar het VK moet ook onze onafhankelijkheid respecteren", zo besloot Barnier, die niettemin blijft geloven dat "een goed akkoord" tegen het jaareinde mogelijk blijft.

Het VK verliet eind januari al de Europese instellingen. Eind dit jaar verstrijkt de overgangsperiode waarin de Britten nog deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie en eenheidsmarkt. De Britse regering heeft een verlenging van die overgangsperiode tot dusver steeds uitgesloten.