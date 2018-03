Eerste non-stop vlucht tussen Europa en Australië opgestegen JM

24 maart 2018

15u23

Bron: Belga 5 De eerste non-stop vlucht tussen Europa en Australië is zaterdag vanuit Australië opgestegen. Het vliegtuig zal 17 uur en 20 minuten onderweg zijn en heeft meer dan 200 passagiers en 156 bemanningsleden aan boord. Met de nieuwe vliegtuigroute moet het westen van Australië een nieuwe toeristische toegangspoort worden.

De eerste rechtstreekse passagiersvlucht tussen Europa en Australië is zaterdag vertrokken vanuit de Australische stad Perth op weg naar Londen. De vlucht met de Boeing 787 Dreamliner, die speciaal werd ontwikkeld voor langeafstandsvluchten, zal 17 uur en 20 minuten onderweg zijn. Dat heeft de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas bekendgemaakt.

Aan boord van het vliegtuig zitten voor deze historische vlucht meer dan 200 passagiers en 156 bemanningsleden. Commandant van dienst is Lisa Norman.

Kangaroo Route

Qantas vliegt vanaf zaterdag dagelijks zonder tussenstop tussen Londen en Perth, de zogenaamde "Kangaroo Route". Vroeger duurde deze vlucht vier dagen, met zeven tussenstops.

Met 14.498 kilometer gaat het om de op twee na langste commerciële vlucht. De langste rechtstreekse vlucht is momenteel die van Qatar Airlines van Doha naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Die vlucht van 14.535 kilometer, die sinds februari wordt uitgevoerd, duurt 17 uur en 40 minuten. De tweede langste is die tussen Sydney en Dallas.

Met de route wil Qantas van het westen van Australië "een nieuwe toeristische toegangspoort maken voor Australië". Het bedrijf bouwde daarvoor een nieuwe internationale transitlounge op de luchthaven van Perth.