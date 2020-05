Eerste nieuwe besmetting in Chinese stad Wuhan sinds een maand TT

10 mei 2020

16u37

Bron: Belga 6 In de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus eind vorig jaar uitbrak, is een nieuwe besmetting met COVID-19 vastgesteld. Het is het eerste geval in meer dan een maand tijd.

In Wuhan, waar 11 miljoen mensen wonen, werd sinds 3 april geen nieuwe besmetting meer geregistreerd. De National Health Commission maakte vanmiddag bekend dat er toch weer een nieuwe besmetting is vastgesteld. Het gaat volgens lokale functionarissen om een 89-jarige man die in het district Dongxihu, in het noordwesten van Wuhan, woont.

Wuhan wordt beschouwd als een gebied met een "laag" risico sinds de quarantaine op 8 april werd opgeheven en de activiteiten daar geleidelijk werden hervat. De middelbare scholieren konden woensdag - allemaal met een mondmasker en met inachtneming van strikte hygiënische maatregelen - naar school terugkeren na vier maanden gedwongen vakantie door het virus.

De Chinese onderminister voor Gezondheid, Li Ben gaf gisteren toe dat de coronacrisis lacunes in de Chinese gezondheidszorg heeft blootgelegd. "De epidemie heeft duidelijk gemaakt dat China nog lacunes heeft in de preventiesystemen, in de controle van grote epidemies en in zijn volksgezondheidssysteem", aldus Li.

In totaal maakte het virus meer dan 4.600 doden in China en raakten 83.000 mensen besmet. In de miljoenenstad Wuhan dook het virus eind 2019 voor het eerst op.