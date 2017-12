Eerste migranten uit Libië per luchtcorridor naar Italië overgevlogen EB

18u03

Gisteren landden in Rome twee militaire Italiaanse vliegtuigen met in totaal 162 vluchtelingen uit Eritrea, Ethiopië, Somalië en Jemen aan boord. Voor het eerst zijn vluchtelingen per luchtcorridor naar Italië gebracht. Gisteren landden in Rome twee militaire Italiaanse vliegtuigen met in totaal 162 vluchtelingen uit Eritrea, Ethiopië, Somalië en Jemen aan boord. Dat deelde vandaag het VN-vluchtelingenwerk UNHCR mee. De migranten hadden een maandenlange lijdensweg in Libië achter de rug.

Met de vluchten hoopt Italië een einde te maken aan de tochten van migranten over de Middellandse Zee in vaak gammele vaartuigen. Sinds Italië een akkoord sloot met Libië over steun voor de Libische kustwacht, is het debiet aan bootvluchtelingen sowieso goeddeels opgedroogd.

Mensenrechtenactivisten bekritiseren de erbarmelijke omstandigheden waaronder honderdduizenden migranten in Libische kampen vastzitten, waar zij mishandeld en zelfs gefolterd worden.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migranten (IOM) kwamen dit jaar meer dan 3.100 mensen om het leven. In Italië arriveerden in die periode 118.000 migranten.