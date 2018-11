Eerste migranten komen aan in Mexico-Stad op weg naar VS kg

05 november 2018

06u50

Bron: ANP, Belga 0 Zo’n 1.700 migranten uit Centraal-Amerika zijn aangekomen in Mexico-Stad, als tussenstop naar de Verenigde Staten. Het gaat om een voorhoede van de zogenaamde “migrantenkaravaan” waar president Donald Trump al weken voor waarschuwt en die hij ook gebruikt in zijn verkiezingscampagne voor de tussentijdse Amerikaanse parlementsverkiezingen.

Migranten uit Honduras, Guatemala en El Salvador verzamelden zondag in een stadion in de Mexicaanse hoofdstad. Vier weken geleden vertrokken ze uit Honduras, uit onvrede over armoede en geweld in hun thuisland. Duizenden mensen hebben zich bij de mars aangesloten. In Mexico-Stad zijn de migranten nog ongeveer duizend kilometer verwijderd van de grens met de Amerikaanse staat Texas.



Nog eens ongeveer 2.000 migranten bevinden zich op de route van het zuidelijk gelegen Oaxaca naar Puebla. Deze mensen hebben zich in meerdere kleine groepjes opgedeeld. Twee andere “migrantenkaravanen” bevinden zich nog zuidelijker, in de Mexicaanse deelstaat Chiapas. Het gaat om zo’n 1.500 mensen uit Honduras en 2.000 uit El Salvador.



“Invasie”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de migranten meermaals opgeroepen terug te keren omdat ze volgens hem “hun tijd verdoen'' en niet in de VS zullen worden toegelaten. Gisteren nog riep de president de migranten op om rechtsomkeer te maken, toen hij sprak op een campagnerally in de staat Tennessee. “Dit is een invasie. Het kan me niet schelen wat ze zeggen.”



Voormalig president Barack Obama gooide het over een heel andere boeg. “Ze vertellen ons dat de grootste bedreiging voor de VS een groep van arme, hongerige migranten is duizend kilometer verderop”, zei Obama op zondag tijdens een rally in Indiana. “Zulke tactieken maken mensen bang.”

