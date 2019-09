Eerste migranten aan land gegaan sinds nieuwe Italiaanse regering aan de macht is AW

15 september 2019

17u03

Bron: Belga, the Guardian 0 De migranten aan boord van het schip Ocean Viking zijn allen aan land gebracht in Lampedusa. Met boten van de Italiaanse kunstwacht zijn de 82 migranten in de nacht van zaterdag op zondag naar het eiland overgebracht. Het gaat om de eerste migrantengroep die aan land gaat sinds er een nieuwe regering in Italië aan de macht is.

"Na 14 maanden is de Ocean Viking het eerste civiele reddingsschip dat met toestemming mensen aan land brengt in Italië", meldt SOS Méditerranée dat de boot samen met Artsen Zonder Grenzen bestiert. De organisatie noemt het besluit van de nieuwe Italiaanse regering een bemoedigend signaal.

Van de opvarenden zullen er 24 worden opgenomen in Duitsland, 24 in Frankrijk en 24 in Italië. Acht migranten gaan naar Portugal en twee naar Luxemburg.

De vorige regering in Italië, waarin de Vijfsterrenbeweging (M5S) een samenwerking vormde met Lega, liet slechts in zeer uitzonderlijke gevallen schepen met migranten toe in de Italiaanse havens. Die regering viel in augustus nadat Lega-leider Matteo Salvini de stekker uit de coalitie trok.

Meer over Italië