Eerste lokale verkiezingen sinds revolutie, maar slechts 1 op de 5 Tunesiërs doet moeite om stem uit te brengen sam

06 mei 2018

22u22

Bron: belga 0 De eerste lokale verkiezingen in Tunesië na de revolutie van 2011 waren niet bepaald een hoogdag voor de democratie. Drie uur voor de sluiting van de kiesbureaus schommelde de opkomst volgens de onafhankelijke kiescommissie ISIE slechts rond de 20,4 procent. Onpartijdige waarnemers en partijen spreken bovendien van incidenten en stellen de legitimiteit van de verkiezingen zelfs in vraag.

Tunesië wordt beschouwd als de bakermat van de zogeheten Arabische Lente. In veel gemeenten waren onafhankelijke lijsten opgekomen tegen de gevestigde partijen. De ontevredenheid onder de bevolking over het politieke beleid is groot. Ondanks democratische hervormingen kampt het Noord-Afrikaanse land met economische problemen. Begin dit jaar braken protesten en rellen uit in heel het land. De gemeenteraadsverkiezingen maken deel uit van de decentralisatie en de politieke hervorming van het land. De gemeenten zouden meer macht krijgen van de hoofdstad Tunis.

Onregelmatigheden

De regeringspartij Nidaa Tounes, uit wier rangen zowel president Beji Caid Essebsi als premier Youssef Chahed komen, publiceerde op haar Facebookpagina nog voor de sluiting van de stembureaus een standpunt waarin waarnemers van de partij ernstige onregelmatigheden in verschillende kieslokalen hebben vastgesteld. De geloofwaardigheid en legitimiteit van het verkiezingsproces werden daardoor negatief beïnvloed. Ook de partij Machroua Tounes hekelt "fundamentele schendingen" bij de verkiezingen.

Ook de maatschappelijke organisatie Mourakiboun, die met waarnemers aanwezig was in veel kiesbureaus, spreekt van enkele incidenten. Vandaag vonden naar verluidt twee incidenten plaats in de regio Gafsa, waarbij stembureaus werden bestormd en de urnen opengebroken. Ze publiceerde een foto op haar Facebookpagina van een omvergegooide urne met opengebroken zijkant en op de grond verspreide kiesbrieven. De EU-waarnemersmissie, die met 124 leden in Tunesië toezicht hield, stelde geen grote onregelmatigheden vast.

Registratie

Rond de 5,4 miljoen van de ongeveer 11,4 miljoen Tunesiërs waren voor de verkiezingen geregistreerd. Officiële resultaten worden pas in de komende dagen verwacht. Meer dan 53.000 kandidaten dongen mee naar een zitje in de gemeenteraad van de 350 Tunesische gemeenten.

Vele gemeenten buiten de kustgebieden en de handelscentra voelen zich door de politiek in de steek gelaten. In een kiesbureau in de zuidelijke Sahara-stad Borj el-Khadra was volgens de kiescommissie zelfs geen enkele kiezer opgedaagd.