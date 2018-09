Eerste lokale verkiezingen in Syrië sinds oorlog in 2011 losbarstte KVE

16 september 2018

10u34

Bron: Belga 0 In Syrië zijn deze ochtend de stembureaus opengegaan voor de lokale verkiezingen. Het zijn de eerste lokale verkiezingen sinds de oorlog in 2011 losbarstte. Dat meldt het officiële Syrische persagentschap Sana.

De stembureaus gingen om 7 uur lokale tijd open en de Syriërs kunnen tot 19 uur stemmen. In totaal zijn er meer dan 40.000 kandidaten voor 18.478 zetels in de gemeenteraden.

Volgens Sana zijn veel dorpen veranderd in gemeenten en daardoor is er een grote toename van het aantal zetels in lokale raden en kandidaten. De gemeenteraden die vandaag gekozen worden, moeten ontwikkelingsplannen opstellen, investeringsprojecten voorstellen en concrete beslissingen nemen over de wederopbouwfase.

De Syrische oorlog, die al meer dan zeven jaar duurt, heeft vele openbare diensten, zoals water- en elektriciteitsvoorziening ondermijnd en de civiele infrastructuur, waaronder ziekenhuizen en scholen, is zwaar beschadigd. De burgeroorlog kostte al zeker aan meer dan 360.000 mensen het leven.