Eerste lokale coronabesmetting in bijna honderd dagen in Vietnam JTO

25 juli 2020

18u12

Bron: Belga 2 Bijna honderd dagen lang hebben de autoriteiten in Vietnam geen enkele lokale besmetting met het coronavirus geregistreerd, maar vandaag hebben artsen opnieuw een geval gemeld. Meerdere testen bij een 57-jarige man uit de grootstad Da Nang bleken positief, zo berichtten lokale media.

Het gaat om de eerste lokale besmetting in Vietnam in 99 dagen. De man werd maandag al in het ziekenhuis opgenomen, maar de artsen gingen eerst uit van een longontsteking. Ondertussen is zijn toestand verslechterd, en moet hij worden beademd.

Tientallen mensen uit de omgeving van de man werden ondertussen ook al getest op het coronavirus. De resultaten bleken allemaal negatief, maar lokale media zeggen wel dat enkele van hen symptomen hebben.

Hoe de vijftiger Covid-19 precies heeft opgelopen, is niet duidelijk. De man is maandenlang niet in het buitenland geweest. De overheid bereidt nu massale testing voor in Na Dang en de luchthaven van de kuststad is gesloten voor internationale vluchten.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Vietnam iets meer dan 400 besmettingen bevestigd. Het land heeft nog geen enkele dode gemeld die gestorven is aan het coronavirus.